Il figliol prodigo torna a casa? Potrebbe essere, dal momento che il talent scout Riccardo Pecini viene accostato con forza alla Sampdoria, dopo un solo anno all'Empoli. Il dirigente si era lasciato in maniera turbolenta con il presidente Ferrero nella scorsa sessione estiva di mercato, ma lo strappo tra il numero uno di Corte Lambruschini e il capo degli osservatori sarebbe stato ricucito e stando a Il Secolo XIX la società doriana si sarebbe detta fiduciosa in merito al possibile ritorno di Pecini a Genova.



Questa settimana potrebbe essere decisiva per perfezionare il terzo atto della lunga esperienza di Pecini a Genova, nlela squadra che più di tutte ha segnato la sua carriera professionale, consacrandolo come uno dei migliori scopritori di talenti in Italia.