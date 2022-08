Nei giorni scorsi, la Sampdoria ha effettuato anche un sondaggio con l'Udinese per uno dei giocatori in forza al club bianconero. Si tratta di Ignacio Pussetto, che sta vivendo una situazione complessa a livello di club. Il giocatore teoricamente è di proprietà del Watford, anche se si è allenato a lungo in estate con i friulani, ma non ha ancora trovato una collocazione. La dirigenza blucerchiata ha fatto un passaggio per l'argentino, senza approfondire troppo per il momento.



Più avanti l'operazione con l'Hajduk Spalato per Stipe Biuk. Classe 2002, ala mancina, il ragazzo avrebbe anche il vantaggio di non occupare slot destinati agli 'over' nella cosiddetta lista. L'Hajduk, dopo l'eliminazione dalle coppe, ha abbassato le richieste e le parti sarebbero piuttosto vicine all'intesa. Attenzione però anche alla concorrenza di alcune società estere per il croato.