Da qualche giorno, l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella sta vivendo una situazione mai provata negli ultimi anni. Il numero 27 blucerchiato infatti teoricamente sarebbe libero di firmare con qualunque squadra, previa avvertimento alla Samp. Il centravanti stabiese è infatti entrato negli ultimi sei mesi di contratto, non era mai capitato nelle scorse due stagioni quando il prolungamento, di volta in volta annuale, era stato ufficializzato a dicembre.



Questa volta, scrive Il Secolo XIX, Ferrero avrebbe deciso di prendere tempo per effettuare una serie di considerazioni in merito al campo economico e tecnico. Secondo il quotidiano, il Viperetta sarebbe addirittura rimasto sorpreso di fronte a certe pressioni che gli stanno arrivando per spingerlo al rinnovo del capitano. Lo stesso Quagliarella aveva lanciato in passato dei messaggi ben chiari, esplicitando il suo desiderio di rimanere alla Samp e la sensazione di meritarsi un nuovo accordo. Oggi sarà titolare contro la Roma, per scrivere un nuovo capitolo della vicenda.