Un primo allarme in casaè già suonato: Fabiorischia di saltare la partita con l', in programma domenica sera alle 21.45. Ieri per il secondo giorno di fila l'attaccante blucerchiato ha svolto lavoro differenziato, partecipando alla prima parte di seduta con il gruppo (quella maggiormente fisica) evitando poi dialla partitella undici contro undici, peraltro in seguito sospesa dallo stesso Ranieri. Il responso definitivo si attende, quando si comprenderanno meglio le condizioni dell'attaccante e i suoi margini di recupero. Ranieri sa di non poter rischiare di affrettare le tempistiche, specialmente considerando i tanti impegni ravvicinati che attendono la Samp. La Gumina e Bonazzoli sono ovviamente in pre allarme, così come, che sembrava potesse partire dalla panchina a vantaggio di una coppia formata da Ramirez e dallo stesso Quagliarella.