Dopo 293 presenze e 106 gol in maglia blucerchiata, la storia che sembrava infinita si interrompe: Fabio Quagliarella, a oltre 40 anni, lascia la Sampdoria. Il contratto dell'attaccante è scaduto lo scorso 30 giugno, il numero 27 si aspettava una chiamata da parte della nuova società per capire piani e movimenti, e la telefonata c'è stata.



GIOVANI - Il club ha contattato l'ormai ex Capitano per fargli sapere che non rientrerà nel nuovo progetto doriano, improntato sui giovani. Lo stesso Quagliarella, un mesetto fa, aveva dato la sua totale disponibilità: "Se continuo continuo solo con la Sampdoria" aveva detto il centravanti stabiese. "Se Radrizzani mi vuole, eccomi. In primis da calciatore. Se ci sono altri progetti, li prendo in considerazione. E comunque mi fermo a Genova, ho comprato casa qui e resterò a vivere a prescindere". Adesso si attende solo l'ufficialità, che verrà annunciata dalla Samp con un comunicato ufficiale.