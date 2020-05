La Sampdoria riparte da Fabio Quagliarella. E' lui la certezza per Claudio Ranieri alla ripresa degli allenamenti, è lui la certezza blucerchiata per compagni e tifosi. A dimostrarlo ci sono i sei gol nelle ultime sei partite pre Covid, e il fatto che a 37 anni l'attaccante stabiese sia il vero trascinatore e leader di questa squadra.



Logicamente i giocatori della Samp hanno immenso rispetto nei confronti del loro capitano, tanto da affibbiargli un soprannome in stile 'La Casa di Carta', la celebre serie Tv Netflix di una banda che compie una rapina alla Banca di Spagna. Quagliarella all'interno dello spogliatoio doriano è Il Professore, così è stato ribattezzato dagli altri giocatori blucerchiati.



"Il Professore è un decisionista, uno stratega, quello che sa le cose: come il nostro capitano" ha detto di lui Jankto a Il Secolo XIX, e in effetti la descrizione sembra calzare a pennello nei confronti del numero 27 a cui la Samp affiderà le sue speranze di salvezza.