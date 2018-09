Sabato sera il '27' ha fatto 129 in Serie A. Numeri da primo della classe. 129 sono i gol realizzati in carriera da Fabio, che grazie alla rete segnata al Frosinone ha raggiunto Bettega nella classifica 'all time' dei marcatori nel massimo campionato italiano, staccando Rivera e Shevchenko, arrivati a 129 e 128: "Non lo sapevo... Ma mi fa piacere. I nomi cominciano a essere pesanti" ha detto l'attaccante dellaa Il Secolo XIX. "Andiamo avanti senza limiti. Non mi guardo mai indietro. Il segreto della mia longevità?".Qualche tempo fa, Quagliarella aveva detto 'Passatemi la palla in area che qualcosa succede sempre': "In effetti..." conferma l'attaccante campano "Avete visto Barreto sul mio gol,. Il problema a quel punto è stato tutto mio, dovevo tenerla bassa altrimenti finiva tra il pubblico". Quagliarella si ritiene ormai un giocatore ad ampio raggio: "Mi chiedono se sono un attaccante d'area o uno di quelli che guarda il gioco. Penso la seconda. Ci tengo a sottolineare che non sono un classico numero 9, ma a me piace giocare, fare un'apertura, proporre quella linea di passaggio che gli altri non hanno visto. Mi piace essere dentro i 90 minuti della partita a 360°, essere utile alla squadra, non mi sono mai risparmiato in carriera. Dopo il gol arriva, e ci mancherebbe perché faccio l'attaccante. Però mi appassiona di più vedere il gioco, perché è da giocatore vero". Di motivi per sorridere post Frosinone-Sampdoria ce ne sono tanti, ma Quagliarella ne individua due in particolare: "Sono felice per la vittoria così bella, madà sempre l'anima in campo e in allenamento. A Udine è stato super criticato, ma avevamo fatto tutti una partita di c...a".La competizione interna adesso sale, ma per Quagliarella non è un problema. A testimoniarlo c'è uno scatto del post partita, che il giocatore ha condiviso sui social e che trovate qui sotto. Ci sono tutti e quattro i grandi protagonisti del successo di Frosinone (da sinistra a destra Defrel, Quagliarella, Kownacki e Caprari). E' la raffigurazione di un istante che il numero 27 vuole ricordare a lungo: "Appena rientrati negli spogliatoi mi sono fatto scattare questa foto.. Una volta che sono stato sostituito per precauzione, nel primo tempo mi si era girata un po' una caviglia, ho guardato con attenzione i ragazzi e mi dicevo come la partita era la prova provata di come tante volte possa essere fondamentale la freschezza di chi entra dalla panchina. Se ha la testa e la cattiveria giusta: Ramirez ha fatto l'assist per Defrel e Kownacki si è conquistato il rigore". Ora la Samp riparte con un doppio impegno davvero tosto, e Quagliarella invita tutti a tenere alta la concentrazione: "Adesso ci aspettano Fiorentina e Inter, due partite che ci toglieranno tantissime energie fisiche e nervose. Lo so già. Bisogna essere preparati alle difficoltà, dentro e fuori dal campo." conclude il centravanti.