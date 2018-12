Le conferme sono arrivate da varie direzioni. Prima da parte di mister Giampaolo, poi dalla dirigenza della Sampdoria, con Osti e Ferrero. Lo stesso patron doriano aveva definito il rinnovo di Fabio Quagliarella "già fatto". E in effetti l'attaccante stabiese, in gol anche domenica per la nona rete stagionale, sembra destinato a proseguire la sua avventura in blucerchiato anche per il campionato 2019/2020.



Secondo Sky Sport Quagliarella avrebbe già firmato il rinnovo di contratto, portando la data di scadenza da giugno 2019 a giugno 2020. La società blucerchiata aveva deciso già da qualche tempo di prolungare il matrimonio con il suo numero 27, e tutte le questioni burocratiche sarebbero ormai state sistemate. Per l'annuncio però bisognerà aspettare ancora un paio di giorni.