Da qualche tempo i tifosi della Sampdoria si interrogano sul rinnovo del capitano blucerchiato Fabio Quagliarella. Il prolungamento alcune settimane fa pareva soltanto una formalità, ma l'annuncio ancora non è arrivato. In realtà però non ci sarebbero particolari motivi o problemi.



Quagliarella infatti avrebbe già firmato il nuovo accordo con Corte Lambruschini, che avrebbe già pure depositato il contratto. A questo punto infatti mancherebbe soltanto l'annuncio ufficiale della notizia, presumibilmente per i prossimi giorni.