La notizia era nell'aria già da tempo, ma ora sembra essersi definitivamente conclusa la vicenda del rinnovo di Fabio Quagliarella con la Sampdoria. L'attaccante infatti dovrebbe aver firmato il nuovo contratto, che lo legherà alla società genovese per un altro anno. La notizia potrebbe essere annunciata già oggi.



Quagliarella, attualmente in vacanza nella sua Campania, ha accettato l'offerta blucerchiata, inizialmente con qualche perplessità per via dell'addio di Claudio Ranieri. Anche lo stipendio è al ribasso: il numero 27 guadagnerà 900mila euro per l'anno di contratto residuo.