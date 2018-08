Fabio Quagliarella anche a 35 anni continua ad animare il mercato in uscita in casa Sampdoria. L'ultima, straordinaria stagione del bomber blucerchiato ha acceso le voci sul numero 27, che ha un contratto in scadenza nel 2019 e a cui il Doria non ha presentato un'offerta per il rinnovo. In particolare al giocatore vengono accostate con insistenza Parma e Udinese.



La destinazione gialloblù sembra poco credibile, principalmente per una questione economica: il contratto di Quagliarella è troppo alto per la squadra emiliana in questo momento. Diverso il discorso per quanto riguarda l'Udinese. L'attaccante stabiese ha un ottimo rapporto con la piazza e con la famiglia Pozzo, ma secondo l'edizione genovese de La Repubblica l'offerta dei bianconeri da 800mila euro per due stagioni non sembra irresistibile, anche perchè il centravanti ex Napoli e Juve alla Samp guadagnerà 1 milione e 200mila euro sino a giugno.



Inoltre, se il calciatore classe 1983 continuerà con il ritmo tenuto negli ultimi due anni, non è escluso che a gennaio il Doria possa formulare a Quagliarella un'offerta per il rinnovo a cifre più importanti di quelle offerte dall'Udinese. Da Corte Lambruschini, insomma, continuano a definirsi sereni e fiduciosi in merito al futuro del giocatore. Anche nel pieno dell'assalto.