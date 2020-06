Ancora una volta, la Sampdoria dovrà fare a meno del suo uomo chiave, colui che a suon di gol aveva risollevato la formazione blucerchiata dal pantano di metà stagione: Fabio Quagliarella salterà anche Lecce-Sampdoria, in programma domani al Via del Mare.



Anche ieri il numero 27 doriano ha svolto un allenamento differenziato, e di conseguenza sono ridotte al lumicino le chance di vederlo in campo nella cruciale trasferta. Con quella di Lecce, saranno quattro le partite saltate da Quagliarella, ossia tutte quelle post Covid.