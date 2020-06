Continua il lavoro della Sampdoria in vista di Roma, con una quasi certezza: Fabio Quagliarella non sarà della partita. L’attaccante blucerchiato continua a trascinarsi da qualche giorno il fastidio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo in occasione del match perso con l’Inter.



Lo staff sanitario blucerchiato però non ha intenzione di rischiare Quagliarella anzitempo, tanto è vero che ieri i blucerchiati si sono divisi in una seduta tra scarico per i titolari e allenamento vero e proprio per i calciatori non utilizzati a San Siro, ma l’attaccante stabiese ha comunque lavorato a parte. La speranza della Samp e di Ranieri è quella di averlo a disposizione per la cruciale sfida con il Bologna di domenica.