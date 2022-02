Salgono le quotazioni di Fabio Quagliarella per una maglia da titolare in vista dell'impegno della Sampdoria con il Milan. L'infortunio di Gabbiadini, e il fatto che Giovinco debba ancora rientrare in forma, sembrano spingere verso l'impiego dal primo minuto del numero 27 blucerchiato.



Quagliarella nelle ultime settimane era stato frenato da un problema al soleo, ma l'infortunio pare ormai alle spalle: l'attaccante stabiese sta bene, si è allenato regolarmente in questi giorni e la seduta odierna sarà cruciale per confermare le buone sensazioni.



Quagliarella partirà quindi molto probabilmente titolare, al fianco di Francesco Caputo, anche se non è esclusa a gara in corso una staffetta con Supryaga o lo stesso Giovinco. Appare più complessa l'ipotesi di un cambio modulo, o dell'impiego di un giocatore come Candreva o Sensi nel ruolo di seconda punta.