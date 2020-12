Sarà una formazione particolarmente rimaneggiata quella che la Sampdoria presenterà questa sera al Bentegodi. per affrontare il Verona. In attacco, ad esempio, oltre alla situazione Candreva, Ranieri molto probabilmente rinuncerà anche a Fabio Quagliarella. ​"Avevo già parlato con Fabio all'inizio del campionato" ha detto ieri. "Lo avrei valutato di partita in partita, è logico che con questi impegni vicini bisogna capire come gestirlo al meglio. La Samp può permettersi di rinunciare a lui? Non lo so... lo vedremo soltanto vivendo".



Al suo posto quindi Antonino La Gumina, per cui Ranieri ha usato parole importanti: "La sua forza è la velocità. Deve essere sempre pronto a giocare alle spalle dei difensori, sulla linea del fuorigioco. A volte invece parte troppo prima e non ne ha bisogno, appunto perché è superveloce. Però si sta allenando bene ed è sempre nei miei pensieri. Farò rotazioni mirate per tenere vivo e forte il gruppo squadra, che è la cosa più importante per me" ha concluso Ranieri.



In avanti quindi spazio alla coppia formata da La Gumina e uno tra Verre e Ramirez. In questo momento l'italiano sembra in vantaggio rispetto all'uruguaiano, considerato 'troppo nervoso' da Ranieri, anche nei confronti degli arbitri.