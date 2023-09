Dopo una vita alla Sampdoria, Fabio Quagliarella è pronto a voltare pagina. L'attaccante, 41 anni a gennaio, ha sempre detto di voler rimanere a Genova al termine della carriera, sognava un prolungamento del contratto e un'ultima occasione per riportare i blucerchiati in Serie A, ma la dirigenza ha preso strade diverse.



L'ultima intervista, risalente a tre mesi fa, non lascia spazio a interpretazioni: "Smetto? Decido io. Un congedo dalla Serie A lo è stato. Non andrò a giocare da nessun'altra parte. Se continuo, lo farò solo nella Sampdoria. Ho dato pubblicamente la disponibilità alla nuova proprietà, consapevole che potrebbero fare altre scelte. Vado in vacanza e aspetto se mi chiamano. La retrocessione mi è rimasta dentro. Debito morale? Sì. O Samp, o Samp". Parole forti, decise, che sembrano sgombrare il campo da un'ultima avventura di Quagliarella nel mondo del calcio.



Quagliarella viene considerato uno svincolato di lusso, ciclicamente accostato a varie società. Ora è il turno del Bari, ultima società in ordine cronologico ad aver pensato a Quagliarella. Il suo futuro sarà lontano da Genova? Difficile dirlo, di certo però un indizio social, appena arrivato tramite la pagina Instagram della compagna Debora Salvalaggio, ha scatenato la curiosità dei tifosi. Nella storia pubblicata dalla fidanzata di Quagliarella si vede un camion per i traslochi e la dicitura "Giornata tranquilla...". Solo un cambio di casa, o un trasferimento da Genova? Lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni.