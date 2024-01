Sampdoria, quanta concorrenza per Ndour: mezza Serie B sul centrocampista del PSG

La Sampdoria ha un obiettivo specifico per rinforzare il centrocampo. Si tratta di Cher Ndour, centrocampista bresciano classe 2004 di proprietà del Paris Saint Germain, già seguito dai blucerchiati in estate. Il gioiellino del club francese e dell'Under 21 è il preferito da Pirlo per il reparto, ma la concorrenza in Serie B è davvero agguerrita.



Secondo La Repubblica su Ndour ci sarebbero varie squadre di cadetteria, tra cui Palermo, Como, Modena e Brescia. La dirigenza della Samp si sta muovendo per battere sul tempo la concorrenza, fornulando in fretta l'offerta giusta per convincere il ragazzo e il PSG.