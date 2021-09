Sarà una Sampdoria trasfigurata, quella che affronterà la Juventus domani all'ora di pranzo. Mister D'Aversa infatti pensa ad un massiccio turnover, per far rifiatare i giocatori maggiormente impiegati. A cambiare volto potrebbe essere, ad esempio, la difesa. Dovrebbero rifiatare Augello e Bereszynski, con Murru e Ferrari pronti a prendere il loro posto sulle corsie. Potrebbe variare qualcosina anche al centro, è probabile una staffetta Colley-Chabot e non è escluso neppure l'esordio di Dragusin.



A centrocampo, novità in arrivo sulle fasce: Damsgaard potrebbe essere sostituito da Depaoli, con Candreva a piede invertito, mentre in mezzo pronto il cambio Silva-Ekdal, con a gara in corso l'avvicendamento Thorsby-Askildsen. Scelte obbligate in attacco, si riparte da Quagliarella e Caputo.