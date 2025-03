Sampdoria, quanti infortuni: anche Bereszynski, Curto e Depaoli in dubbio

Getty Images

La sfida contro la Reggiana è più di una semplice partita per la: è un crocevia per la salvezza. Una vittoria potrebbe avvicinare i blucerchiati all’obiettivo, mentre un passo falso complicherebbe tutto. Ma la settimana che porta a questo match cruciale è piena di interrogativi, soprattutto sul fronte degli infortunati. Leonardo Semplici deve fare i conti con una rosa a pezzi. Le assenze certe sono già pesanti:è fuori per un problema alla spalla,non sarà disponibile sulla fascia sinistra,è squalificato, mentre Tutino e Romagnoli restano indisponibili. A questi si aggiungono diverse situazioni in bilico, che rendono ancora più difficile la preparazione della gara.

e le sue condizioni sono da valutare.ed è stato visto solo camminare e correre a ritmo blando., ha passato più tempo fuori che dentro il campo di allenamento negli ultimi giorni. Con un quadro del genere, gli allenamenti sono stati inevitabilmente a singhiozzo, e Semplici dovrà fare i conti con una rosa a ranghi ridotti fino all’ultimo.Le soluzioni non sono molte.potrebbe essere adattato sulla fascia sinistra per sopperire all’assenza di Ioannou, mentrepotrebbe prendere il posto di Depaoli sulla destra se quest’ultimo non dovesse farcela. Scelte obbligate, condizione fisica precaria e un’avversaria affamata di punti rendono la partita con la Reggiana una montagna da scalare. La Sampdoria dovrà trovare energie e risorse, anche nelle difficoltà, per uscire indenne da questa sfida che vale un pezzo di stagione.