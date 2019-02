Non è stata una settimana semplice per la Sampdoria, alle prese con la preparazione della partita con l'Inter. Oltre alle voci su una possibile cessione societaria, Marco Giampaolo a Bogliasco ha dovuto fare i conti con parecchi fastidi fisici di alcuni calciatori estremamente importanti nello scacchiere tattico blucerchiato.



Mercoledì si è fermato Colley, secondo Il Secolo XIX a causa di un'infiammazione alla pianta di un piede, giovedì non si sono allenati Ramirez (per un problema al polpaccio) e Tonelli, nell'ambito della consueta gestione fisica del centrale italiano. Ieri è stato nuovamente il turno di Colley e Ramirez, a cui si è aggiunto Jankto a causa di una noia muscolare.



L'allenamento di questa mattina sarà fondamentale per capire le condizioni dei calciatori. Colley è in dubbio, e dovrebbe giocare Tonelli, Ramirez potrebbe non scendere in campo e in quel caso sarebbe sostituito da Saponara, mentre la speranza è quella di recuperare almeno Jankto.