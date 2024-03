Sampdoria, quanti rientri dopo la sosta: riecco Pedrola e Esposito

Lorenzo Montaldo

I tifosi della Sampdoria fanno gli scongiuri, perché questa stagione maledetta ha insegnato ai tifosi doriani ad andare con i piedi di piombo quando si parla di infortuni e recuperi. Però, la speranza del club, e pure quella dei sostenitori, è di tornare dopo la sosta con qualche soluzione in più a disposizione di mister Andrea Pirlo. Il rientro di alcune pedine chiave, specialmente in attacco, è cruciale per i blucerchiati nell'ottica di una rincorsa ai play off ancora tutta da scrivere.



Il reparto avanzato è stato decisamente il più martoriato, in particolare nei suoi elementi più talentuosi, Estanis Pedrola e Sebastiano Esposito. Il primo è out da praticamente sei mesi, ma di recente è tornato a effettuare un pezzo di partitella con i compagni. Potrebbe essere a disposizione già il 1 aprile, ovviamente con tutte le cautele del caso in merito al rientro. Anche Esposito, alle prese con l'ennesima ricaduta muscolare -con lesione - al quadricipite ha messo nel mirino la gara post sosta. Pure in questo caso, andranno prese tutte le precauzioni per non rischiare un nuovo problema.



Pirlo invece già in queste giornate ha salutato tre rientri importanti: si sono rivisti finalmente in campo giocatori chiave per lo scacchiere doriano come Fabio Borini, Valerio Verre, Leonardo Benedetti e Nicola Murru, destinati a mettere nelle gambe minuti importanti in questa sosta per essere a pieno regime in vista della Ternana.