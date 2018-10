Non solo tanta Serie A: lunedì sera il Ferraris si è trasformato in uno stadio di interesse continentale, perchè in tribuna si sono visti emissari di tantissime società, arrivate in massa a Genova per seguire alcuni gioiellini della Sampdoria. Non è passata inosservata infatti la presenza - oltre a quelle di Juve, Inter e Napoli - di un emissario del Barcellona, un club che non è frequente incontrare a Marassi. Nel Sassuolo giocava il brasiliano Marlon, di proprietà dei blaugrana, ma stando a Il Secolo XIX è improbabile che i catalani si siano mossi soltanto per un terzino. In casa Sampdoria i giocatori appetibili sono sostanzialmente tre: Praet, Andersen e Defrel.



L'attaccante in realtà riscuote grande successo principalmente in Premier League. E in effetti, il calcio d'Oltremanica vantava una solida rappresentanza: sono stati accreditati infatti il Liverpool, il West Bromwich Albion, il Newcastle e il West Ham. Non è solo Defrel a essere da tempo nel mirino delle squadre britanniche: anche Praet è stato corteggiato a lungo da società inglesi, in particolare dal Newcastle ma in passato è stato seguito anche da Tottenham e Arsenal.