Nel calciomercato il ruolo preponderante degli agenti non si scopre certo oggi. Anche perchè frequentemente, per assicurarsi un calciatore a parametro zero o per trattare un rinnovo, i vari club devono necessariamente rapportarsi con il procuratore di turno, a suon di centinaia di migliaia - talvolta persino di milioni - di euro. Spesso però viene sottovalutato quanto questa voce incida nel bilancio di una società. La FIGC però da alcune stagioni pubblica sul suo sito ufficiale il totale delle commissioni della Serie A, e il conseguente dettaglio squadra per squadra. Ciò che emerge quest'anno è particolarmente interessante per la Sampdoria.



Il club blucerchiato infatti è sesto nella particolare classifica, alle spalle soltanto delle 'big' Inter, Juventus, Roma, Milan e Napoli. I blucerchiati hanno versato sui conti di agenti e intermediari ben 9.391.451,32 euro, più di quanto abbiano fatto ad esempio società come Torino, Lazio e Atalanta che però precedono in campionato la formazione di Giampaolo. Il totale complessivo della Serie A si attesta a oltre 171 milioni, più dell'anno scorso quando il massimo campionato italiano si era 'fermato' a 138 milioni di euro, ma meno rispetto al 2016 (193 milioni). Ad impressionare però rispetto al 2017 è stata la crescita della Samp, che nella speciale classifica di due anni fa era soltanto diciassettesima, con 1.296.422,16 milioni pagati ai vari agenti e procuratori. La percentuale è ancora più curiosa, perchè si tratta di un aumento di oltre il 724% .Tra le operazioni più costose, in entrata e in uscita, vanno segnalate quelle relative a Jankto (seguite dal procuratore Riso), Zapata (Trimboli), senza dimenticare Vieira, Colley e da ultimo Audero.