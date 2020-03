La Sampdoria ha annunciato già ieri, con un comunicato ufficiale, di aver terminato le misure di quarantena previste per legge. Da oggi i calciatori e la dirigenza risultati positivi al Coronavirus torneranno ad una vita 'normale', per quanto in linea con le misure restrittive. Ritorno alla normalità che arriverà anche per gli 8 calciatori contagiati e per il dottor Baldari, che potranno tornare ad occuparsi delle normali attività (come spesa e farmacia) soltanto dopo un altro tampone negativo.



Non rientreranno in patria i giocatori stranieri: al momento nessuno dei blucerchiati, scrive Il Secolo XIX, ha richiesto alla società di poter rimpatriare. Tutti i calciatori hanno mogli e figli a Genova, e per ora non è ancora chiaro quando potranno tornare ad allenarsi.