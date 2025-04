Sampdoria, quasi 70 milioni per i tesserati in due anni. E il piano con il Tribunale non è in discussione

AFP via Getty Images

Il bilancio appena presentato dallanon solo fotografa una situazione economica ancora segnata dal rosso, ma testimonia anche l’enormemesso in campo da Joseph Tey e dal gruppo di investitori che fa capo a Singapore per riportare il club in Serie A. Un obiettivo che, sul piano sportivo, si sta rivelando tutt’altro che semplice: dopo due stagioni in Serie B, la squadra blucerchiata si trova ora a lottare per non retrocedere ulteriormente, in un campionato in cui il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative e degli investimenti.Proprio queste difficoltà sul campo hanno alimentato alcune indiscrezioni, secondo cui il Tribunale di Genova avrebbe chiestoalla nuova proprietà in caso di eventuale retrocessione in Serie C. Ma dal club arriva una presa di posizione netta, volta a rassicurare tifosi e creditori:, e l’ultima rata ai creditori verrà regolarmente saldata entro ottobre. A ulteriore conferma della solidità dell’operazione, i fondi immessi dagli investitori di Singapore superano ampiamente quanto previsto dallo stesso tribunale nei parametri di sostenibilità finanziaria del piano.

I numeri, del resto, parlano chiaro. La spesa complessiva per i tesserati, relativo alle stagioni 2023/2024 e 2024/2025,, una cifra decisamente alta per la categoria cadetta. A questi si aggiungono altri interventi finanziari significativi: una ricapitalizzazione da 32 milioni, la sottoscrizione e il versamento in cassa di una quota da 20 milioni tramite un prestito obbligazionario convertibile (POC), e l’erogazione da parte dei soci di finanziamenti per 38 milioni.Inoltre, fa sapere Il Secolo XIX, Joseph Tey ha già garantito ulterioreentro il prossimo giugno, a dimostrazione della continuità e della profondità del supporto economico. Nonostante il rischio concreto di una nuova retrocessione, quindi, il progetto di rilancio blucerchiato non sembra in discussione. Se i risultati sportivi finora non sono riusciti a tenere il passo delle ambizioni societarie, la base economico-finanziaria costruita in questi mesi rimane uno dei pochi punti fermi di un percorso complesso ma pianificato.