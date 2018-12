La Sampdoria deve far fronte a diverse assenze in vista della sfida di sabato alla Juventus. Squalificato l'obiettivo bianconero Andersen, che non potrà mettersi in mostra contro una tra le grandi che lo osservano sul mercato. Assenti per infortunio, invece, Barreto e Bereszynski, che hanno svolto soltanto sedute di allenamento individuale in settimana, oltre a Rafael, influenzato. Tornerà Tonelli in campo dall'inizio al posto di Andersen.