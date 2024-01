Sampdoria, quattro club per Verre. De Luca piace alla Reggiana, su Delle Monache c'è il Pescara

Lorenzo Montaldo

La Sampdoria medita anche su alcuni movimenti in uscita in ottica futura. I blucerchiati devono fare cassa, e valutano di cedere ad esempio Valerio Verre, giocatore con un ingaggio elevato e che a Genova non sta rendendo quanto ci si poteva attendere. Su Verre si sarebbero mosse alcune squadre, si sarebbero mosse tre o quattro squadre tra A e B, con la Cremonese uscita allo scoperto.



Il Doria però sta valutando anche altre possibili uscite. Una è quella di Delle Monache, richiesto dal Pescara, sua vecchia squadra. La trattativa però non è semplice. In Serie B, la Reggiana si starebbe muovendo per Manuel De Luca, centravanti blucerchiato. Già in estate il club emiliano si era mosso per il giocatore ex Perugia, ora ci sarebbe un ritorno di fiamma.