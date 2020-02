Oltre alla situazione legata al futuro di Karole al suo rinnovo contrattuale , ladeve riflettere sul futuro di alcuni giocatori in scadenza di contratto. Sono quattro i calciatori che dovranno discutere il loro accordo con i blucerchiati, in scadenza a giugno. Fuori dai radar ormai Edgar, che molto probabilmente tornerà in Olanda. Situazione simile anche per Wladimiro, che cercherà probabilmente una nuova squadra.Diverso il caso di Mayae Andrea. Entrambi hanno sottoscritto un contratto fino a giugno, con un'opzione per la prossima stagione. I due avranno tempo alcuni mesi per convincere la Samp e ricevere una nuova proposta per la stagione 2020/2021. Fondamentale nel caso di Yoshida la decisione del giocatore, mentre per Bertolacci secondo Il Secolo XIX sceglierà la Samp.