Sampdoria, quattro nodi da sciogliere: il futuro di Yepes, Bereszynski, Borini e Vieira

Getty Images

In casaci sono quattro situazioni da risolvere, in un modo o nell'altro, per quanto riguarda alcuni giocatori in scadenza. Si tratta di scenari profondamente diversi l'uno dall'altro, ma che coinvolgono giocatori importanti nell'economia blucerchiata.Il nodo più spinoso è quello di Gerard, entrato nell'ultimo anno di contratto. Tecnicamente, già da qualche mese il regista spagnolo potrebbe firmare con un'altra società, ma il rinnovo non è ancora stato annunciato. Accordi, qualche giorno fa, in un incontro con la stampa aveva rivelato di aver iniziato le negoziazioni con l’agente del giocatore, Calenda, e di essere sicuro che entrambe le parti avrebbero fatto il massimo per trovare un'intesa.

Ad oggi, però, l'accordo ancora non c'è. La sensazione è che il procuratore del giocatore vogliail più possibile la crescita di Yepes, mentre la Samp sia alle prese con rigidi paletti sugli ingaggi e sulle spese, specialmente in caso di permanenza in Serie B. La situazione Yepes interessa molto i tifosi doriani, che riterrebbero un sacrilegio perdere a zero, per una questione economica, un giocatore cresciuto nelle giovanili e maturato calcisticamente in blucerchiato.Yepes non è l'unico in scadenza. Anchevedrà il suo contratto scadere a giugno e, anche qui, servirebbe un adeguamento al nuovo tetto salariale della Samp. Nella stessa barca c'è anche Fabio, che però è stato messo fuori rosa e difficilmente prolungherà il suo legame con i blucerchiati. Il caso più particolare è quello di: il centrocampista, dall’inizio della stagione, sta veleggiando con un contratto ai minimi sindacali, eredità del mancato accordo con il Torino. La situazione, però, non è mai stata sanata.