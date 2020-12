La presenza di Massimo Ferrero ieri a Genova, per seguire da vicino la Sampdoria, ha avuto anche l'effetto di sancire quattro probabili rinnovi per il club blucerchiato. Per il prolungamento di Omar Colley, Albin Ekdal, Tommaso Augello e Valerio Verre ci sarebbe già l'ok per il prolungamento del contratto, con relativo aumento.



Augello e Colley firmeranno sino al 2025 mentre per Ekdal verrà esercitata l'opzione per un'altra stagione. "​E questo perché pensiamo al futuro, non solo al presente" ha commentato Ferrero a Il Secolo XIX. Discorso simile a quello di Ekdal anche per Yoshida, che dovrebbe firmare "entro Natale". "Per ora ho fatto i primi, piano piano ci occuperemo di tutti, chi lavora con me sa che può fidarsi" ha aggiunto il Viperetta.