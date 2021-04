La vicenda del rinnovo di Fabio Quagliarella molto probabilmente terrà banco in casa Sampdoria nei prosismi mesi. Le attività proseguono, e molto presto sono attese novità in merito. Nei giorni scorsi il procuratore dell'attaccante, l'avvocato Beppe Bozzo, avrebbe presentato alla società una proposta di rinnovo alle stesse cifre attuali, ossia circa un milione di euro a stagione. La risposta di Ferrero, però, sarebbe stata molto fredda.



Sabato invece il Viperetta avrebbe annunciato al procuratore l'arrivo di una controproposta per questa settimana. A Bozzo verrà recapitata una proposta di rinnovo ad un salario sensibilmente ridotto. Secondo Il Secolo XIX, Ferrero proporrà circa 700.000 euro a Quagliarella, 300.000 euro in meno dell'attuale ingaggio.



La questione adesso sembra diventata principalmente di soldi. Quagliarella, forte del titolo di capocannoniere della squadra. non sembra propenso a diminuire il suo ingaggio, anche perché il numero 27 pensa di mertare il suo stipendio. L'aspetto economico è diventato prioritario sia per il giocatore, che per Ferrero, e dell'aspetto tecnico e delle sue prospettive sull'impiego della prossima stagione non si è ancora parlato.