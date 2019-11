A volte anche Fabio Quagliarella può tornare in panchina. A Genova, sponda Sampdoria, una frase del genere suona quasi come un sacrilegio, ma considerando l'avvio di campionato piuttosto complicato del capitano blucerchiato e le tante partite ravvicinante, è un'eventualità che prende corpo in vista di Spal-Samp.



Ad anticiparlo è stato anche lo stesso Ranieri in conferenza stampa: "​Fabio è affaticato su un adduttore per cui valuterò se utilizzarlo dall'inizio" ha detto il tecnico. Parole ovviamente diplomatiche, che però profilano all'orizzonte la possibilità di un esclusione del numero 27 dalla formazione iniziale. Ranieri ha logicamente usato anche la mano di velluto nei confronti del suo giocatore più 'pesante': "Non parlerei di crisi del nostro capitano, anzi devo dire che da quando sono qui io lo trovo rinfrancato". La sostanza però è che Quagliarella potrebbe riposare, anche perchè tre gare in 8 giorni sono impegnative per chiunque.



A sostituire il capitano in caso di 4-4-2 dovrebbero essere Gabbiadini e uno tra Bonazzoli (che ha speso molto con il Lecce ma è favorito) o Caprari. Attenzione però all'opzione Rigoni seconda punta. Se invece Ranieri optasse per il 4-3-1-2, alle spalle delle punte dovrebbe agire Ramirez, che però è in ballottaggio con Caprari e lo stesso Rigoni, mentre in avanti si sistemerebbero Gabbiadini e Bonazzoli.