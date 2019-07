Sondaggi allargati da parte della Sampdoria, alla ricerca di esterni per mister Di Francesco. Ormai è noto, questo è il principale obiettivo degli uomini mercato blucerchiati che si stanno muovendo su esplicita indicazione del tecnico. La lista della spesa doriana, però, sarebbe particolarmente vasta.



Secondo Il Secolo XIX gli uomini mercato doriani avrebbero preso contatti addirittura con una quindicina di giocatori diversi nel ruolo, per poi scremare sino ad individuare il profilo migliore. Alcuni dei nomi sono noti, ad esempio quello di Defrel, Berardi, Karamoh, Eder, o Brekalo, altri non sono ancora circolati perchè da Corte Lambruschini starebbero cercando di trattarli evitando la concorrenza di altre società.



Si sa però che il preferito di Di Francesco è Simone Verdi, del Napoli. Pare però piuttosto complicato arrivare all'ex Bologna, perchè il Napoli non vuole cederlo in prestito (a meno che non venga inserito un riscatto obbligatorio a cifre molto alte) e la forte concorrenza del Torino e dell'Atalanta.