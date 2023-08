Già da tempo a Genova, sponda Sampdoria, si parla dell'intenzione da parte dei nuovi proprietari Radrizzani e Manfredi di trovare un socio in grado di aumentare economicamente e tecnicamente il club blucerchiato. L'opera di ristrutturazione del club va in questa direzione. Ieri i social blucerchiati si sono scatenati dopo l'indiscrezione, rilanciata dalla prestigiosa L'Equipe, della trattativa per Lemina con il Psg condotta dallo stesso Al Khelaifi.



Ovviamente, si sono sollevati subito interrogativi in merito al possibile ingresso nella Samp del Qatar Sports Investment, il QSI proprietario dei parigini. L'interesse del QSI per la Samp, scrive Il Secolo XIX, esiste da mesi e dipende dall'amicizia tra Radrizzani e Al Khelaifi. L'approfondimento però potrebbe esserci soltanto dopo il closing, e comunque i tempi tecnici del QSI sono solitamente molto lunghi. Ci sarebbero però anche altri fondi, di cui un paio inglesi, che starebbero approfondendo il dossier Sampdoria. Ancora da capire inoltre il ruolo di Greenfield Investment. Si tratta della società di Radrizzani, con sede a Singapore, messa a garanzia della Samp.