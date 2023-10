Dopo l'omologa, per la Sampdoria si apre una fase di consolidamento che porterà Radrizzani e Manfredi a completare l'aumento di capitale da 30 milioni di euro, convertendo poi in azioni i 19 milioni rimanenti, diluendo ulteriormente le quote ancora in mano a Ferrero. Manfredi, di recente sempre più centrale nella Samp, sta cercando di mettere in sicurezza l'azienda dal punto di vista finanziario, e per farlo avrà inoltre bisogno di una mano esterna.



Secondo La Repubblica questo è il motivo alla base del viaggio di Manfredi a Singapore. Qualche giorno fa, l'uomo d'affari italiano sarebbe volato nel paese asiatico alla ricerca di un possibile socio pronto ad entrare nella Sampdoria. Proprio a Singapore tra l'altro risiede Greenfield Investments, la società controllata da Aser Ventures di Radrizzani che ha fatto da garante con le banche per linee di credito e fideiussioni nella vicenda Samp. In passato era emersa anche la voce del QSI, il Qatar Sports Investments, che però vorrebbe entrare come socio di minoranza e con cui non ci sarebbero ancora stati contatti ufficiali.