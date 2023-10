La risposta ad alcune 'accuse', più o meno velate, avanzate nei confronti della proprietà della Sampdoria Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi l'hanno data con i fatti. I due imprenditori che hanno rilevato il club infatti hanno già immesso nella società blucerchiata 21 milioni di euro: dopo la prima tranche da 6 milioni infatti tramite il POC (prestito obbligazionario convertibile) a metà giugno, quello che ha permesso ai nuovi proprietari di ottenere la maggioranza azionaria a discapito di Ferrero, sono stati effettuati altri due aumenti di capitale.



Gli interventi sul capitale sociale, visionabili alla Camera di Commercio, sono stati due: uno ad inizio agosto da 5 milioni, già convertito in azioni, e uno da 10 milioni di euro nella prima decade di settembre, che verrà convertito in azioni dopo l'omologa del piano di ristrutturazione. Non è finita qua però: Il Secolo XIX fa sapere che, sempre dopo l'omologa, verrà effettuata una nuova iniezione di capitale, da circa 20 milioni di euro.