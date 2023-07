Per muoversi sul mercato, la Sampdoria deve fare i conti con il celebre indicatore di liquidità, che risulta bloccato anche per l'estate a causa dei debiti pregressi. Come noto, l'indice è un indicatore che dimostra la capacità di spesa di un club di rispettare gli impegni finanziari a breve termine. Radrizzani e Manfredi stanno lavorando per superare questo ostacolo, la necessità è quella di costruire un 'tesoretto', scrive Il Secolo XIX, attraverso le uniche due opzioni: o rescissioni contrattuali o cessioni.



La sostanza è che la Samp potrà pagare stipendi e comprare in base a vendite e risparmi. Il calcolo viene effettuato sulla base della nuova stagione sportiva, decorrenza 1 luglio, e per ora può contare sulla rescissione di Murillo. Il risparmio, in questo caso, sarà solo per un anno di contratto anche se il suo accordo con la Samp era fino al 2025. Altro aspetto da valutare: anche la quota di cessioni si riferisce soltanto all'anno in corso. Esempio: una cessione da 10 milioni pagabili in 2 anni, comporterà un margine di 5 milioni di spesa per l'anno in corso. Idem gli acquisti: un calciatore da 10 milioni in 2 anni, 'peserà' soltanto 5.