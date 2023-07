Uno degli argomenti spinosi per lae il passaggio di mano del club è stato quello del celebre logo del '', il marinaio che caratterizza le maglie blucerchiate. Averlo sulla divisa è importante per i tifosi, e infatti lo stemma sarà al suo posto per la prossima stagione. A livello legale invece la vicenda è più complessa, e l'obiettivo di Radrizzani e Manfredi è quello di conservarlo e metterlo in sicurezza.Durante la trattativa, la questione logo è stata ampiamentecon. Il marchio è di proprietà di Ssh, la ex controllante della Sampdoria ed è coinvolto in un "lease back" conda luglio 2011, quando ancora c'era Riccardo Garrone. SSH invece ha un contratto per la licenza d'uso dello stesso marchio con la squadra. Tra il 2015 e il 2019 la Sampdoria ha pagato alla società di Ferrero 3 milioni a stagioni per poterlo utilizzare, diventati 2 dal 2020.Nella trattativa tra Ferrero e Radrizzani si è parlato a lungo del Baciccia,alla fine l'accordo è stato trovato ed inserito nellaregolante il rimborso dei crediti di Ssh nei confronti di Sampdoria. Si parla di circae una gran parte sono quelli necessari a Ssh per chiudere il prestito con Banca Intesa, coperto dalla fideiussione di Edoardo Garrone.Manfredi e Radrizzani, tra i debiti, hanno ereditato anche quelli necessari a liquidare il lease back, comprensivo di alcune rate non versate durante il periodo covid con scadenza del contratto posticipata al 2025. I due imprenditori, scrive Il Secolo XIX, stannorimodulando anche le rate.