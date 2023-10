Andrea Radrizzani incontra Zlatan Ibrahimovic a Milano, ma non per la panchina della Sampdoria. L'imprenditore, uno dei proprietari del club blucerchiato insieme a Matteo Manfredi, dopo un pranzo con lo svedese - ex attaccante del Milan - ha escluso la possibilità di vedere lui o altri sulla panchina ora occupata da Andrea Pirlo: "Un cambio in panchina? No, Zlatan è un amico. Pirlo confermato? Assolutamente sì", riporta Ansa.