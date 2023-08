Questa sera, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi faranno il loro esordio al Ferraris di Genova, per la prima partita casalinga della Sampdoria. Le giornate dei due imprenditori peraltro sono già state molto intense. Radrizzani è arrivato ieri pomeriggio all'Ac Hotels, poi nel tardo pomeriggio, attorno alle 18.40, è salito al Mugnaini per assistere all'ultima parte di allenamento. L'ex patron del Leeds ha poi sostenuto un incontro con Pirlo e i calciatori, incontro proseguito a cena, sempre all'Ac Hotels.



In seguito, Radrizzani ha svolto una ulteriore serie di colloqui con Pirlo prima e con Legrottaglie poi, per fare il punto della situazione, in particolare in ottica mercato. Manfredi invece ha pernottato a Carignano, dove ha visto alcuni investitori del suo fondo Gestio Capital. Questi investitori questa sera saranno in tribuna al Ferraris, secondo Il Secolo XIX si tratta di una situazione di cui tenere conto anche in ottica ingresso di un possibile socio.