Il possibile addio di Gaston Ramirez alla Sampdoria potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni, anzi, la fumata bianca tra l’uruguaiano e il Torino potrebbe arrivare addirittura tra domani e dopodomani. Sono queste le indicazioni che filtrano da Genova, sponda blucerchiata, dopo la forte accelerata impressa nelle ultime ore alla trattativa.



Cruciale per l’eventuale svolta sarà la presenza in Italia del procuratore di Ramirez, Bentancur. L’agente in queste ore è in Spagna, scrive Il Secolo XIX, per trattare il trasferimento di Lucas Torreira all’Atletico Madrid, poi tornerà nel Belpaese per perfezionare la trattativa. Gran parte dell’esito dell’operazione dipenderà però dalla volontà di Ramirez, che con la Samp ha ancora un anno di contratto (scadrà a giugno 2021).