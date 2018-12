Gaston Ramirez punta la Juventus. Il trequartista della Sampdoria è uno dei simboli della rinascita blucerchiata: balbettante nel momento difficile vissuto dalla Samp prima del derby, incisivo e convinto nelle ultime gare: "Sapevamo che era questa la strada da seguire. Il lavoro paga, al di là dei risultati avversi nelle partite precedenti eravamo convinti di dover continuare così e che i punti sarebbero arrivati" ha spiegato l'ex Bologna in occasione della festa dell'Academy. "Ora abbiamo partite importanti e difficili, ma siamo consapevoli di essere una squadra importante che vuole vincere".



Tra le partite ostiche non può non figurare ovviamente l'ultima gara del 2018, quella dell’Allianz Stadium contro la Juventus: "Chiudiamo l’anno con la partita più bella, dobbiamo arrivare lì con la voglia e la consapevolezza che possiamo vincerla. Se pensiamo all’Europa? Dobbiamo pensare a lavorare e ad essere competitivi, poi si vedrà. Se pensiamo partita per partita, faremo grandi risultati".



Ramirez ha parlato anche della rivalità con il collega Riccardo Saponara: "Siamo tutti nella stessa barca, è importante avere grandi giocatori in squadra, poi decide il mister" riporta Sampnews24.com. "Anche lui è un grande calciatore e merita di scendere in campo".