Gaston Ramirez, dopo la notte di Lecce, si è ampiamente preso il ruolo di leader della Sampdoria. Il trequartista uruguaiano in questa stagione è risultato letteralmente decisivo: il bottino di 7 reti rappresenta il suo record in blucerchiato (negli scorsi tornei era arrivato rispettivamente a 3 e 4) ma è anche ad un passo dal suo miglior campionato in carriera, quello da rivelazione al Bologna quando ne realizzò 8. Oltretutto, sono state quasi tutte marcature decisive per il cammino doriano.



Dal canto suo, Ramirez si sente perfettamente calato nella realtà genovese: "Mi sento importante per la squadra e Ranieri ha una grande passione ed è fondamentale per noi, personalmente mi sento importante, percepisco la fiducia e questa è una cosa che ti fa stare bene. È il massimo per me" ha detto dopo Lecce. Ranieri stravede per lui, e anche per questo motivo si inizia a parlare di un possibile prolungamento contrattuale per il trequartista.



Ferrero, interpellato in merito da Il Secolo XIX, non si è voluto sbilanciare in merito ma la sensazione secondo il quotidiano è che le parti possano arrivare ad un accordo per proseguire insieme anche dopo il termine dell'accordo, in scadenza a giugno 2021.