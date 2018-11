Preferito a sorpresa a Riccardo Saponara, il trequartista uruguaiano Gaston Ramirez aveva cominciato bene ieri la sua prestazione nel derby della Lanterna, scodellando al centro dell'area il pallone insaccato alle spalle di Radu da Fabio Quagliarella. Da lì in poi, però, poca Sampdoria, come ammette lo stesso giocatore blucerchiato.



"Ci sono un po’ di aspetti da migliorare ma stasera il pari ci sta. Dobbiamo migliorare le nostre prestazioni, però penso che abbiamo iniziato molto bene, con gioco, palleggio e controllo" ha detto Ramirez a Sampdoria.it. La Samp è calata in particolare dopo il penalty piuttosto ingenuo concesso a Piatek: "Dopo il rigore, che gli abbiamo un po’ regalato, hanno iniziato a fare meglio loro. Un errore che abbiamo pagato caro, specie mentalmente".



"L’importante stasera (ieri, ndr) era non subire il gioco anche se per certi versi è stato difficile per noi tenere palla" prosegue l'ex Bologna. "Ci hanno costretto a correre. Coi palloni lunghi ci hanno fatto male, costringendoci a correre e correre. A nessuno piace non vincere, ma dobbiamo continuare a lavorare così e a credere in quello che facciamo. La vittoria un po’ ci manca - conclude Ramirez - ma un punto in più non fa mai male."