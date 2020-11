Se qualche mese fa la storia avesse preso un'altra piega, Gaston Ramirez avrebbe potuto giocare Torino-Sampdoria a maglie invertite. In estate, il club blucerchiato ha fatto di tutto per cedere il giocatore alla società granata, salvo poi dover rinunciare a causa della volontà dell'uruguaiano. Alla fine, Ramirez è rimasto a Genova e Torino-Sampdoria per lui sarà soltanto la partita di ciò che poteva essere, e non è stato.



Uno dei dubbi principali nella formazione della Sampdoria riguardava l'impiego dal primo minuto dell'ex Bologna. In realtà, secondo Sampnews24.com, Ranieri sarebbe intenzionato a dare spazio dal primo minuto a Valerio Verre, dopo la buona prestazione offerta nel derby. Il tecnico blucerchiato avrebbe notato una parecchio nervosismo in Ramirez, e per questo avrebbe deciso di affidare il ruolo di partner di Quagliarella proprio a Verre.