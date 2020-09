Ieri nella sfida contro la Juventus Gaston Ramirez è partito dalla panchina, subentrando poi nel secondo tempo. La situazione del trequartista uruguaiano è una delle più complesse in casa Sampdoria, perché il giocatore è in scadenza a giugno e manca ancora l'intesa sul rinnovo contrattuale. Per questo motivo il suo procuratore sta sondando varie piste, estere ma anche italiane.



Una soluzione ad esempio potrebbe essere il Torino, anche se al momento la pista granata pare essere ancora molto embrionale. Non sono arrivate grosse novità dal fronte Al Shabab, che aveva messo sul piatto un'offerta clamorosa per Ramirez (3,5 milioni a stagione per 3 anni) ma pochissimo per il cartellino del giocatore. La Samp invece vorrebbe monetizzare da una cessione dell'ex Bologna, e inizialmente chiedeva 5 milioni per lasciarlo partire.



Nel frattempo arrivano da Roma alcune voci che riportano un interessamento da parte della Lazio per il trequartista classe 1990. Dopo aver visto sfumare il sogno David Silva, il ds biancoceleste Tare si sarebbe visto proporre oltre a Vazquez anche il numero 11 blucerchiato. Dalla Capitale secondo lalaziosiamonoi.it starebbero riflettendo sulla situazione, pronti ad inserirsi nella trattativa, anche se questa settimana potrebbero esserci sviluppi anche sul fronte Torino, con Giampaolo pronto a spingere per ritrovare il suo pupillo.