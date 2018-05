Ieri Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha rilasciato una dichiarazione non propriamente accorta. "Sono tornato in Italia con l'obiettivo di conquistare un posto in Nazionale, obiettivo raggiunto...". L'ambiente blucerchiato, in particolare quello dei tifosi, non ha preso benissimo la frase dell'uruguaiano, che qualcuno ha letto come una affermazione evitabile, quasi come se Ramirez mettesse al primo posto la corsa alla Russia, piuttosto che il campionato in Serie A con la maglia blucerchiata.



Secondo Il Secolo XIX in questo momento il calciatore ex Bologna non sarebbe sul mercato. L'eventualità di una sua cessione però non andrebbe esclusa a priori. Ramirez era arrivato alla Samp la scorsa estate per circa 10 milioni di euro, aveva iniziato la stagione alla grande ma nell'arco del campionato si è un po' perso. Alla fine, le statistiche recitano 40 presenze, 5 reti e 11 assist, ma la sensazione è che Ramirez possa dare decisamente di più alla causa della Samp. Ora il Doria dovrà affrontare la 'rivoluzione' richiesta da Giampaolo. E chissà che nell'elenco dei giocatori sotto esame non possa rientrare anche il numero 90.