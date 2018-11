Non si dà pace Gaston Ramirez dopo il rigore prima dato e poi negato alla Sampdoria nel match dell'Olimpico contro la Roma. Il trequartista uruguaiano, steso da Manolas in area, nel post partita ha ribadito il concetto già ripreso anche dal mister blucerchiato Giampaolo: "Secondo me era rigore, lui mi tocca e io che posso fare lì, dentro l’area? Mi spiace, hanno valutato così pur avendo uno strumento in più: anche gli arbitri sbagliano. Ma andiamo avanti" ha commentato ai microfoni di Samp TV.



La situazione doriana adesso comincia ad essere complicata. Ma Ramirez non cerca scuse: "Dobbiamo metterci la faccia in questo momento difficile, dobbiamo credere in quello che sappiamo fare. Insomma, dobbiamo fare meglio noi e basta. A prescindere dagli altri. Abbiamo perso e quindi vorremmo subito tornare in campo, ma invece la sosta sarà importante per recuperare". Dopo la pausa arriva il derby: "Sarà una bella sfida, vogliamo arrivarci cattivi e ritrovare la fiducia" conclude il trequartista.