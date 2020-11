Una delle situazioni più spinose in merito ai rinnovi in casa Sampdoria coinvolge ovviamente il trequartista uruguaiano Gaston Ramirez, in scadenza a giugno 2021 e vicino a lasciare Genova già in due occasioni. Durante l’estate, il club blucerchiato aveva spinto a lungo per farlo partire. La trattativa con il Torino però era saltata all’ultimo per volontà del giocatore, che ha preferito rimanere a Genova. Ora per il futuro dell’uruguaiano si prospetta un intrigo.



La versione societaria, affidata a Il Secolo XIX, è che il suo procuratore Bentancur starebbe facendo l’impossibile per andare a scadenza e portare via il calciatore a gennaio gratis. Secondo questa ricostruzione, sarebbe stato lo stesso Bentancur a tirare su la storia del Gremio, anche se in realtà numerose conferme erano arrivate direttamente dal club brasiliano, che per sua diretta ammissione aveva ammesso di aver trattato a lungo con la Samp per trovare l’accordo sul prezzo del cartellino con la Samp. Diversa la posizione dell’entourage di Ramirez: l’agente racconta di una forte insistenza di Ferrero per cedere il giocatore, che non era pienamente convinto della destinazione brasiliana, sfruttando l’ultima occasione per monetizzare.



Comunque sia, nelle prossime settimane potrebbero esserci aggiornamenti in merito e possibili scaramucce tra le parti, anche se i rapporti tra Bentancur e il Viperetta restano piuttosto freddi. A fare la differenza nella vicenda potrebbe essere la volontà dello stesso Ramirez, che a Genova si trova molto bene, alla pari della sua famiglia.