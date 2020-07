Il trascinatore della Sampdoria in quest’ultima parte di stagione è senza ombra di dubbio Gaston Ramirez. La doppietta di Lecce lo ha certificato, ma l’uruguaiano ha mostrato grande convinzione e attaccamento alla causa blucerchiata in ogni occasione. Anche lui, come Linetty, ha un contratto in scadenza a giugno 2021, e anche lui gode di parecchio mercato.



Ramirez viene cercato con frequenza dalla Russia, dal Messico e dalla Spagna. Anzi, la scorsa estate sembrava ad un passo dal trasferimento, confezionato dalla dirigenza doriana per liberarsi di un ingaggio pesante. Alla fine l’operazione non si è concretizzata, per fortuna della Samp e di Ranieri. Ora su Ramirez si sono accesi nuovamente i riflettori, ma il trequartista secondo Il Secolo XIX avrebbe già fatto sapere di voler rimanere alla Samp.



Non solo, Ramirez si sarebbe detto anche disponibile a ridimensionare il suo ingaggio. La dirigenza di Corte Lambruschini e il suo entourage avrebbero già fissato un appuntamento a fine stagione per discutere dell’eventuale prolungamento. La partita si giocherà proprio intorno alla disponibilità di Ramirez ad abbassare il suo stipendio: questo sarà un aspetto cruciale per arrivare all’eventuale fumata bianca.